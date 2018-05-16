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16 Mayıs 2018 14:31

Tekirdağ’da sağlık çalışanlarına NRP eğitimi

Tekirdağ’da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında sağlık çalışanlarına eğitim verildi.

Tekirdağ’da sağlık çalışanlarına NRP eğitimi

16 Mayıs 2018 14:31


Tekirdağ’da doğum salonunda çalışan tüm sağlık çalışanlarına yönelik, standart bir canlandırma uygulayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından eğitim verildi. Polis Evi’nde düzenlenen eğitime, Tekirdağ’daki kamu, üniversite ve özel hastanelerde çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, anestezi uzmanı ve doğumda görev alan pratisyen hekim, ebe, hemşire ve anestezi teknisyenlerinden oluşan 43 kişi katıldı.


Eğitime Trakya Üniversitesi Çocuk Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Betül Acunaş, Prof. Dr. Rıdvan Duran, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden Uzm. Dr. Göksel Vatansever ve Dr. Demet Aydoğdu, Malkara Devlet Hastanesinden Uzm. Dr. Bilge Sertel tüfekçi, Tekirdağ Devlet Hastanesinden Ebe Gülaydın Tabu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından Dr. Hülya Becerir ve Ebe Fatma Çokzehir eğitimci olarak katıldı.


Program sonunda, Tekirdağ Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir kursiyerlere sertifika verdi.




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