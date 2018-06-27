Tekirdağ’da şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

İtfaiye ve TESKİ ekipleri su basan iş yerleri ve hanelerdeki suları temizleme çalışması başlattı.

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde bir anda bastıran şiddetli sağanakla birlikte cadde ve sokak araları göle döndü.

Ağaçlar devrildi evlerin çatısı uçtu

Şiddetli yağmurun etkisiyle birçok mahallede ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu, pek çok iş yeri ve bodrum katında bulunan haneleri ise su bastı. Yağışla birlikte birçok elektrik direğinin telleri koparak yere düşerken, parke taşları da yağmurun etkisiyle yollara savruldu.

Emniyet ve belediye ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekliyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye ekipleri ise yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyor. TESKİ ve itfaiye ekipleri de su basan ev ve iş yerlerindeki suları tahliye ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, yağmur ve fırtına etkisini kaybederken, yollarda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.