Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 23:54

Tekirdağ’da şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Tekirdağ’da akşam saatlerinde birden bastıran şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu.

Tekirdağ’da şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

27 Haziran 2018 23:54

İtfaiye ve TESKİ ekipleri su basan iş yerleri ve hanelerdeki suları temizleme çalışması başlattı.


Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde bir anda bastıran şiddetli sağanakla birlikte cadde ve sokak araları göle döndü.



Ağaçlar devrildi evlerin çatısı uçtu


Şiddetli yağmurun etkisiyle birçok mahallede ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu, pek çok iş yeri ve bodrum katında bulunan haneleri ise su bastı. Yağışla birlikte birçok elektrik direğinin telleri koparak yere düşerken, parke taşları da yağmurun etkisiyle yollara savruldu.



Emniyet ve belediye ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekliyor


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye ekipleri ise yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyor. TESKİ ve itfaiye ekipleri de su basan ev ve iş yerlerindeki suları tahliye ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.


Öte yandan, yağmur ve fırtına etkisini kaybederken, yollarda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç