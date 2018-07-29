Tekirdağ’da şiddetli yağış kaza getirdi: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi Topağaç mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşanan şiddetli yağış sonrası Emre K. idaresindeki 26 KF 106 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Zülfikar A. yönetimindeki 22 AG 331 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri 26 KF 106 plakalı araçta bulunan Özlem Kıvanç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Emre K ve 1 yaşındaki çocuğu Seyra ile diğer otomobildeki Zülfikar A. ve Uğur A. ise, ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Özlem Kıvanç’ın cenazesi Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı ile aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.