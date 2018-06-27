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27 Haziran 2018 21:34

Tekirdağ’da şiddetli yağış

Tekirdağ’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış caddeleri ve sokakları adeta göle döndürdü.

Tekirdağ’da şiddetli yağış

27 Haziran 2018 21:34


Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tekirdağ ve Kırklareli için yapılan kuvvetli yağış uyarılarının ardından yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kısa sürede etkisini hissettiren yağış, kuvvetlenerek bir anda caddeleri adeta göle döndürdü. Akşam saatlerinde bastıran kuvvetli yağışla trafikte aksamalar yaşandı. Caddelerde dere görüntüsü oluşturan yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yayalar ise saçaklar altında yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldı.


Sağanak yağışların hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.




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