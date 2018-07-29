Tekirdağ’da şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmurdan vatandaşlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bazı caddeler adeta göle döndü. Araçlar suyun içinde mahsur kalırken, hazırda bekleyen TESKİ ve itfaiye ekipleri su basan bölgelerde suları tahliye ve temizleme çalışması başlattı. Kentteki birçok kavşak ve köprü ise ani su basmasına karşı ekiplerce trafiğe kapatıldı. Pazar günü etkili olan sağanak yağış tatil planları yapan vatandaşların da planlarını ertelemesine neden oldu. Denize gitmek isteyen vatandaşlar, sağanak yağış sonrası evlerinden çıkmadı.

Bazı bölgelerde biriken suları ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için TESKİ ve itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.