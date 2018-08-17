Tekirdağ’da sokak hayvanları için “Gel Sahiplen” kampanyası

Süleymanpaşa Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde tedavileri, bakımları ve rehabilitasyonları yapılan sokak hayvanları için “Gel Sahiplen” adını verdiği yeni bir kampanyaya başlattı. Kampanayla ilgili açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Geçici Bakımevimizde sokak hayvanlarımız tedavi edilip eski sağlıklarına kavuşturuluyor. Geriye tek bir ihtiyaçları kalıyor. O da sizlerin sevgisi. Bu nedenle "Gel Sahiplen" adını verdiğimiz bir kampanya başlattık. Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek vermeye bekliyorum" dedi.

"Geriye tek bir ihtiyaçları kalıyor o da sizlerin sevgisi"

Konu hakkında açıklamalarda bulunarak Süleymanpaşalılara seslenen Eşkinat, "Gerek vatandaşlarımızın bizlere ulaşması, gerekse gezici aracımız tarafından tespit edilen bakıma muhtaç sokak hayvanları Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde uzman ekibimiz tarafından tedavi ediliyor. İlk temasta son derece bitkin ve kötü durumdaki sokak hayvanları, gördükleri ilgi ile kısa sürede kendilerini toparlayarak sağlıklı durumuma geliyorlar. Geriye tek bir ihtiyaçları kalıyor. O da sizlerin sevgisi. Bu nedenle ’Gel Sahiplen’ adını verdiğimiz bir kampanya başlattık" ifadelerini kullandı.

"Paranı verme, gönlünü ver"

Para ile hayvan sahiplenilmesine karşı olduklarını da dile getiren Eşkinat, "Hayvan sevgisini yürekten yaşayan insanlar olarak biz para karşılığında evcil hayvan alımına karşıyız. Bu doğrultuda ‘Paranı verme, gönlünü ver’ diyerek tüm halkımızı sokak hayvanlarımızı sahiplenmeye onlarla sevgilerini paylaşmaya bekliyoruz" açıklamasını yaptı.