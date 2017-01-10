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10 Ocak 2017 21:04

Tekirdağ’da son yılların en sert kışı yaşanıyor

Tekirdağ’da son yılların en sert kışı yaşanıyor

10 Ocak 2017 21:04

Meteoroloji yetkilerinden alınan bilgiye göre, Tekirdağ ili genelinde 22 yılın en sert kışı yaşanıyor.
Tekirdağ’da hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Çerkezköy ilçesinde, kar yağışı da etkili olunca caddelerde ve kaldırımlarda ilerlemek zorlaştı. İlçe merkezinde belediye, sanayi bölgesinde ise ÇOSB ekipler, güzergahların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. ÇOSB Müdürlüğü, 242 fabrikanın bulunduğu bölgedeki güzergahta sorun yaşanmaması için 313 kamera tarafından bölgenin bütün yolları izlenerek acil müdahale gerektiren olaylara müdahale edildiğini açıkladı. Ayrıca, 24 kişilik bir ekip tarafından karla mücadele edildiği belirtilirken, yapılan açıklamada şimdiye kadar toplam 80 ton tuz ile kar yağışına müdahale edildiği ifade edildi.



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