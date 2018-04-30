Tekirdağ’da söyleşi ve imza günü etkinliği

Büyükşehir Belediyesi Tarihi Beşevler Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğine, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı ve Tekirdağlı sanat ve edebiyat severler katıldı.

Ozan Beytullah Arabacı’nın türküler söylediği etkinlikte, yazar Öksel Demir, “Tekirdağ Mavi Gözlü Kent” adlı kitabını, şair Hasan Akarsu da “Şiir Irmağı” isimli şiir kitabını okuyucuları için imzaladı. Etkinlikte ayrıca kitaplar üzerine söyleşi de gerçekleştirildi.

Etkinliğin ardından Behçet Atlı, yazar Öksel Demir, şair Hasan Akarsu ve ozan Beytullah Arabacı’ya, günün anısına çiçek takdim etti.