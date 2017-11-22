Tekirdağ’da tarihi eser ele geçirildi

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve İstihbarat Şube ekipleri yaptıkları çalışmada Çorlu’da bulunan bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri piyasaya sürme arayışında olduğunu belirledi. Şeyhsinan Mahallesi’ndeki A.K. ve M.C. adlı kişilere ait iki ayrı eve sivil ve resmi jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, 160 adet altın sikke ve 40 adet tarihi eser değeri taşıyan obje ele geçirildi.

Baskınlarda ayrıca, ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve metal arama dedektörü de ele geçirildi.

Tarihi eserlere incelenmek üzere el koyan jandarma ekipleri A.K. ve M.C. adlı şüphelileri de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.