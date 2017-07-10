Tekirdağ’da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Kaza, Yenice Mahallesi Dereköy yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balya yüklemekten dönen İsmet Altın’ın (55) kullandığı patpat, toprak yolda yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak devrildi. Aracın altında kalan Altın, hayatını kaybetti. Kaza sırasında patpatta bulunan Turhan Sarılır (15) ve Nuri Sarılır (17) ise araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen Birsen Sarılır isimli kadın ise gözyaşlarına boğuldu. Ölen adamın eşinin çok yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Sarılır, yere diz çöküp hüngür hüngür ağladı. Altın’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.