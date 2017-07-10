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10 Temmuz 2017 20:19

Tekirdağ’da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde “patpat” olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’da tarım aracı devrildi: 1 ölü

10 Temmuz 2017 20:19


Kaza, Yenice Mahallesi Dereköy yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balya yüklemekten dönen İsmet Altın’ın (55) kullandığı patpat, toprak yolda yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak devrildi. Aracın altında kalan Altın, hayatını kaybetti. Kaza sırasında patpatta bulunan Turhan Sarılır (15) ve Nuri Sarılır (17) ise araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen Birsen Sarılır isimli kadın ise gözyaşlarına boğuldu. Ölen adamın eşinin çok yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Sarılır, yere diz çöküp hüngür hüngür ağladı. Altın’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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