Tekirdağ’da Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı törenle açıldı

Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı törenle açıldı.

Tekirdağ’da düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, AK Parti Tekirdağ Milletvekillerinin yanı sıra başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkeden fuar yetkilileri, firma yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkez ilçe Süleymanpaşa’da bulunan Karaevli mevkiinde 120 bin metrekare alanda yurt içinden ve dışından 90 firmanın katıldığı fuarda çok sayıda büyükbaş, küçükbaş hayvan türü, traktör ve ekili halde bulunan ayçiçeği, mısır, gibi ürünler sergilendi.

DLG Fuarcılık Müdürü Onur Kiraz, açılışta destek veren herkese teşekkür ederek, fuarın herkese hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Açılıştan sonra, yetkililer fuar alanını gezdi. Açılışı yapılan Fuarın 8 Eylüle kadar devam edecek.