Tekirdağ'da tatbikat toplantısı

Tekirdağ'da yapılacak olan "TAMP-Tekirdağ İntikal ve Toplanma Tatbikatı" öncesi toplantı düzenlendi.

Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı 26 hizmet grubu ana ve destek çözüm ortağı kurumları arasında, afet ve acil durumlara yönelik işbirliği koordinasyonu geliştirmek ve hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, 15 Kasım 2018 tarihinde "TAMP-Tekirdağ İntikal ve Toplanma Tatbikatı" yapılması planlandı.

Yapılacak olan İntikal ve Toplanma Tatbikatı ile ilgili çalışmaları müzakere etmek amacıyla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ön hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. toplantıya 26 Hizmet Grubu Yöneticisi katıldı. Toplantıda tatbikat ile ilgili yapılması gereken faaliyetler gözden geçirilerek gerekli koordinasyon sağlandı.