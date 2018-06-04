Tekirdağ’da tehlikeli yolculuk

Süleymanpaşa’nın Ertuğrul Mahallesi’nde malzeme yüklü kamyonetin kasasında bulunan bir kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Yaklaşık 2 metrelik yüksekliğe erişen ve ev eşyalarını taşıyan kamyonetin kasasının üzerinde bulunan şahsı gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kamyonetin kasasındaki eşyalara tutunarak tehlikeli yolculuk yapan vatandaşın o zor anlarını gören diğer sürücüler, korna çalarak uyarıda bulundu. Kazaya davetiye çıkaran ve işçi olduğu tahmin edilen kişi, vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözlerden kayboldu.