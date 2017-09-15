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15 Eylül 2017 09:36

Tekirdağ’da teniste bir ilk: 3’te 3

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin her yıl düzenlediği para ödüllü tenis ve futbol turnuvasında Tekirdağlı sporcular büyük bir başarıya imza atarak, katıldıkları üç kategoride de ödül alarak bir ilke imza attılar.

Tekirdağ’da teniste bir ilk: 3’te 3

15 Eylül 2017 09:36


300’ün üzerinde katılımın gerçekleştiği turnuvada Tekirdağlı sporcular İsmigül Hiçyılmaz, Adem Hiçyılmaz ve Tayfun Uz tenis dalında büyük bir başarı elde ettiler. Karışık çiftler dalında İsmigül-Adem Hiçyılmaz finalist olup ödüle hak kazanırken, Adem Hiçyılmaz ve Tayfun Uz ikilisi çift erkekler kategorisinde şampiyonluğu göğüslediler. Geçen yılın tek erkekler şampiyonu Adem Hiçyılmaz bu yıl da ileri seviye erkekler kategorisinde şampiyonluk serisini sürdürdü.


Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kokteyl ve kupa töreninde sporculara para ödülleri ve kupaları Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından takdim edildi.Şampiyon sporcular, başarının tesadüf olmadığını, doğru ekip ve disiplinle çalışarak başarıya ulaştıklarını dile getirdiler. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri sporculara başarılar diledi.




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