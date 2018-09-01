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01 Eylül 2018 11:48

Tekirdağ’da toplu taşıma araçlarında parayla biniş dönemi sona eriyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Tekulaş AŞ.

Tekirdağ’da toplu taşıma araçlarında parayla biniş dönemi sona eriyor

01 Eylül 2018 11:48

tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren para ile biniş dönemi sona eriyor.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Hayrabolu- Süleymanpaşa, Muratlı-Süleymanpaşa, Süleymanpaşa-Çorlu, Saray-Çorlu, Süleymanpaşa-Marmaraereğlisi Velimeşe-Çorlu hatlarında toplu taşıma hizmeti verilen araçlara, 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren para ile biniş yapılmayacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Tekulaş A.Ş tarafından işletilen akıllı kart satış ve dolum noktalarından, toplu taşımada kullanacakları akıllı kartlarını temin etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.




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