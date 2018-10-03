Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ulaş'tan Karamehmet yönüne gitmekte olan Tahsin Altıntaş idaresindeki 59 AAC 057 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Halim Meral yönetimindeki 59 S 3101 plakalı servis minibüsü Ulaş ve Karamehmet mahallelerini birbirine bağlayan yol üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen kamyonetin sürücüsü Tahsin Altıntaş, araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit eildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan jandarma ekipleri servis minibüsü sürücüsünü ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.