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18 Haziran 2018 13:46

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

18 Haziran 2018 13:46


Kaza, Pazartesi günü Saray ilçesi Çerkezköy-Saray Çevreyolu Çayla Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çayla mahallesi istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan İrfan S. (65) idaresindeki 34 ZM 2651 plakalı otomobile Vize istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden Hasan I. (68) idaresindeki 59 RD 296 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kaza sonucu takla atan 34 ZM 2651 plakalı otomobilin sürücüsü İrfan S. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Saray devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza yerine gelen trafik ekiplerinin tutanak tutmasının ardından kazaya karışan otomobiller olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan 59 RD 296 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan I. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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