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03 Eylül 2018 16:26

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

03 Eylül 2018 16:26


Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil kesiminden Hürriyet Mahallesi yönüne giden O.Ö. yönetimindeki 59 T 5198 plakalı otomobil ile H.Ü. hakimiyetindeki 34 FN 1777 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 34 FN 1777 plakalı otomobilde sürücü H.Ü. ile birlikte bulunan H.Ü. isimli kadın yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.


Kazanın etkisi ile trafikte kısa süre aksama meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik akşını rahatlatacak çalışmalar yaparak kazayla ilgili inceleme başlattı.




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