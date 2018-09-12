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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çerkezköy ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 39 DF 774 plakalı otomobil, H.E. idaresindeki 59 UG 640 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile S.Y. isimli sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yardımıyla S.Y. hastaneye kaldırıldı.


Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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