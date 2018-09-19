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Tekirdağ'da trafik kazasi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik 12 yaşındaki öğrenci yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik 12 yaşındaki öğrenci yaralandı.


Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Namık Kemal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.E. yönetimindeki 34 UY 320 plakalı tır, okula gitmek için yoldan karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.T. isimli öğrenciye çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza alanına kısa sürede gelen gelen 112 ekipleri tarafından hastahaneye kaldırılan A.T. nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Polis inceleme başlattı.

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