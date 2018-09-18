Tekirdağ'da trafik kazası : 2 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2 Aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Olay Tekirdağ'ın Kapaklı - Çerkezköy Kara yolunda Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kapaklı'dan Çerkezköy istikametinde ki A.S yönetimindeki 34 NT 4051 Palakalı otomobil, Aynı istikamette seyreden 59 AAB 386 plakalı kamyona sol tarafından çarptı. Kazada otomobil şoförü yara almazken, otomobilde bulunan K.B ve Y.T yaralandı. Olay erine gelen 112 sağlık ekiplerinin yardımı ile yaralılar hastahaneye kaldırlıldı. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.