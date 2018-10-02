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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Hayrabolu yolu üzeri Şahin Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kiremitlik'ten Malkara istikametine seyreden M.P yönetimindeki 59 AAL 771 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada Hayrabolu istikametine sapan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet ile çarpıştı.


Kaza sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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