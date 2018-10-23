Tekirdağ'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi, Büyükyoncalı Mahallesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Saray istikametinden Çerkezköy istikametine gitmekte olan Murat S. idaresindeki 34 SB 5448 plakalı otomobil kavşaktan çıkış yapan Tanju P. idaresinde ki 34 PBG 05 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 34 PBG 05 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Tanju P., eşi Sadiye P. ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerinden geçmekte olan vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.