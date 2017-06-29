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29 Haziran 2017 08:07

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 kişinin içerisinde bulunduğu kamyonet, önünde seyreden yük kamyonuna arkadan çarptı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

29 Haziran 2017 08:07

Kamyonete bulunan dede ve iki torunu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Kaza, Tekirdağ-İstanbul Karayolu Muratlı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malkara yönünden İstanbul yönüne giden V.A. hakimiyetindeki 34 ZL 5503 plakalı kamyonet, önünde seyreden Z.K. hakimiyetindeki 22 FB 518 plakalı yük kamyonuna arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan sürücü dede V.A. ve kendisiyle birlikte araçta bulunan torunları O.A. ve A.A. hafif şekilde yaralandı. Diğer vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dede ve torunlarını ayakta tedavi ederek, her ihtimale karşı hastaneye götürürken, kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Daha sonra polis ekipleri olay yerine gelerek kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yük kamyonuna arkadan çarpıp hareket kabiliyeti olmayan kamyonet çekici aracılığı ile olay yerinden çekilirken, kamyonda herhangi bir maddi hasar meydana gelmedi.




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