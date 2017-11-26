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26 Kasım 2017 20:15

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

26 Kasım 2017 20:15


Alınan bilgiye göre, Saray ilçesi çıkışı Yüksekokul mevkiinde U dönüşü yapan Sinan D. (21) idaresindeki 34 UOC 48 plakalı otomobile Çerkezköy istikametine seyreden Ömer Y. (20) idaresindeki 59 TB 333 plakalı hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kaza sonucu otomobilde bulunan Sinan D. (21), Suzan D. (19) ve Fatmagül D. yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Sinan D. ve Suzan D. Saray Devlet Hastanesine, Fatmagül D. Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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