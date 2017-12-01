Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu Yuvalı Mahallesi kavşağı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yuvalı Mahallesi istikametinden Saray istikametine dönüş yapmak isteyen Aydoğan Özer yönetimindeki 34 GL 8508 plakalı otomobille Vize’den Çerkezköy istikametine seyir halinde olan Arif Gökselşen (24) yönetimindeki 34 RP 5885 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Aydoğan Özer ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emir Özer (21) ve Züleyha Özer (20) yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından takla atan otomobilden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Emir Özer ve Züleyha Özer, Saray Devlet Hastanesine, Aydoğan Özer ise Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.