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27 Haziran 2018 10:01

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

27 Haziran 2018 10:01

Kazaya karışan araçlardan dökülen yağ ve yakıt Çerkezköy-Çorlu yolunu bir süre trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.


Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametine seyir halinde olan 34 JV 242 plakalı otomobil, Atılım Beton kavşağından geçtiği esnada otogar istikametinden Kızılpınar istikametine seyir halinde olan ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 aracın sürücüsü ile bir yolcu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobillerden yola dökülen yağ ve yakıt araçların geçişini zorlaştırırken polis trafiği bir süre durdurdu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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