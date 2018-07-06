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06 Temmuz 2018 13:05

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde virajı alamayan otomobil refüje çarparak durabildi.

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

06 Temmuz 2018 13:05

Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Çerkezköy-Kapaklı çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel Kaban idaresindeki 59 UP 406 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü Yüksel Kaban, Münise Kaban ve Yağmur Kaban hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 acil servis ekipleri yaptı. Yaralanan 3 kişi Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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