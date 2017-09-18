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18 Eylül 2017 10:36

Tekirdağ’da trafik kazası: 5 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i bebek, 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 5 yaralı

18 Eylül 2017 10:36


Edinilen bilgiye göre, D-110 karayolu üzerinde Keşan istikametine seyreden Ali M. idaresindeki 51 HE 557 plakalı otomobil, Total kavşağından dönen Hüseyin K. yönetimindeki 34 ZA 1378 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlar yol kenarına savrulurken, Hüseyin K.’nın kullandığı araçta sıkışan yaralı kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan Ali M., Hüseyin K., Ferhan Ş., Hatice M. ve Ö.E.M isimli bebek olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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