Tekirdağ’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, dün akşam 19.00 sıralarında Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kapaklı ilçesi istikametinden Saray istikametine aşırı süratle seyreden Adem M. idaresinde ki 34 ZT 9782 Plakalı otomobil İnönü Caddesi üzerinde önünde seyreden Serkan D. idaresinde ki 59 EL 912 Plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra karşı yönden gelen İbrahim A. idaresinde ki 59 S 4082 plakalı işçi servisine çarptı. Kaza sonucu 34 ZT 9782 Plakalı otomobil sürücüsü Adem M., 59 EL 912 Plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi ile birlikte işçi servisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 34 ZT 9782 Plakalı aracın sürücü kaza sonucu hurdaya dönen aracında sıkıştığı yerden 112 Acil servis ve İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, işçi servisi ve otomobilde bulunan diğer yaralılar birlikte Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.