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Tekirdağ'da trafik kazası: 5 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, D-110 Karayolu üzeri Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa'dan Malkara istikametine seyreden Rahmi A. (53) yönetimindeki 34 NT 5607 plakalı panelvan minibüs ile aynı yönde seyreden Ali T. (49) yönetimindeki 34 JJ 3483 plakalı otomobil çarpıştı.


Kazada otomobil sürücüsü Ali T. ve yanında bulunan Derya Evrim T., Ayşe Nur E., Ada Venüs T. ve Uzay Enver T. yaralandı.


Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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