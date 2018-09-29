Tekirdağ'da tropik fırtına hazırlıkları

Erol, "Fırtına uyarılarını sürekli takip edin. Kapı ve pencerelerinizi sağlamlaştırın. Pencere kenarlarından uzak durun. Ani su basması riskine karşı hazırlıklı olun. Önemli belgelerinizi ve ilaçlarınızı da içeren afet ve acil durum çantanızı hazır tutun. Gerekmedikçe iç mekanda kalın. Dışarı çıkarsanız bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin. Sel sularına girmeyin. Çatı ve balkonda bulunan eşyalara ve tabelalara karşı dikkatli olun. Yere düşmüş elektrik kablolara dokunmayın. Komşu ve yakınlarınızın güvende olduğuna emin olun" ifadelerine yer verdi.

AFAD İl Müdürü Erol, oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı kurumlara bilgi verildiğini de ifade ederek, "12 arama kurtarma teknisyeni, 4 enformasyon memuru ve 4 şube müdürü hazır halde bekliyoruz" dedi.