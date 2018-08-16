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16 Ağustos 2018 11:36

Tekirdağ’da ücretsiz şarj istasyonları kuruldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonlarını vatandaşların hizmetine sundu.

Tekirdağ’da ücretsiz şarj istasyonları kuruldu

16 Ağustos 2018 11:36


Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında iki adet, Kumbağ Eren Yalı Sitesi önü sahil kısmında 1 adet ve Çorlu ilçesi Cumhuriyet Parkında iki adet olmak üzere toplam beş adet güneş enerjisiyle çalışan çevre dostu, telefon, tablet şarj istasyonları kuruldu.


Vatandaşlar, her birinde 4 adet hızlı ve 4 adet normal şarj olmak üzere toplam 8 adet usb şarj portu bulunan şarj istasyonlarından, ihtiyaç duydukları her an ücretsiz olarak faydalanabilecek.




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