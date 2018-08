Tekirdağ’da ücretsiz şarj istasyonları kuruldu

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında iki adet, Kumbağ Eren Yalı Sitesi önü sahil kısmında 1 adet ve Çorlu ilçesi Cumhuriyet Parkında iki adet olmak üzere toplam beş adet güneş enerjisiyle çalışan çevre dostu, telefon, tablet şarj istasyonları kuruldu.

Vatandaşlar, her birinde 4 adet hızlı ve 4 adet normal şarj olmak üzere toplam 8 adet usb şarj portu bulunan şarj istasyonlarından, ihtiyaç duydukları her an ücretsiz olarak faydalanabilecek.