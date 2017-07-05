Tekirdağ’da üst yapı çalışmaları devam ediyor

Kurulduğu günden bu yana altyapıya önemli yatırımlar yapan ve altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, şimdi de üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Tepedeğirmenler Caddesinde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, görevlilerden asfaltlama çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı.

Çınarlı Mahallesinde vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Albayrak, mahalle sakinlerine devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde biteceğini müjdeledi. Çınarlı Mahallesi sakinleri de mahalleye verilen hizmetlerden dolayı Başkan Albayrak’a teşekkür etti.