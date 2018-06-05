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05 Haziran 2018 12:15

Tekirdağ’da üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Tekirdağ genelinde üstyapı çalışmalarına ağırlık veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kumbağ Mahallesi’nde sürdürdüğü RCC beton asfalt ve kaldırım çalışmalarında da büyük mesafe kaydetti.

Tekirdağ’da üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

05 Haziran 2018 12:15


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Tekirdağ için 11 ilçede, özellikle altyapısı tamamlanmış bölgelerde sürdürülen üstyapı çalışmalarıyla, ihtiyaçlar karşılanıyor.


Bu kapsamda merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince RCC beton asfalt ve kaldırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da faaliyetleri yerinde inceleyerek teknik personelden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ifade eden Başkan Albayrak, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Tekirdağ için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Kumbağ Mahallesi’nde devam eden RCC beton asfalt ve kaldırım çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacaktır" dedi.




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