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04 Temmuz 2017 11:21

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonlarında rekor sayıda gözaltı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2017 yılının ilk 6 ayında 11 ilçede uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik düzenledikleri 800 operasyonda 990 kişinin yakalandığı, bunlardan 97’sinin tutuklandığı, toplam 23,5 kilogram esrar, eroin, bonzai ile 21 bin 821 adet extacy hapın ele geçirildiği bildirildi.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonlarında rekor sayıda gözaltı

04 Temmuz 2017 11:21


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Ergene, Kapaklı, Saray, Marmaraereğlisi, Muratlı, Hayrabolu, Malkara ve Şarköy İlçe Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesini aralıksız devam ettiriyor. Narkotik timleri, yılın ilk 6 ayında 800 uyuşturucu olayına müdahale etti. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcısı 240 kişi, kullanıcı 750 kişi olmak üzere toplam 990 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 990 şüpheliden 97’si tutuklanırken, 893 kişinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.



140 bin TL uyuşturucu parası yakalandı


Narkotik timlerinin düzenlediği operasyonlarda bin fişeğe tekabül eden 1,7 kilogram eroin, 800 gram kokain, 26 bin 300 fişeğe tekabül eden 9,7 kilogram bonzai, 460 fişeğe tekabül eden 11,3 kilogram esrar maddeleri ile 26 bin 821 adet extacy hap ele geçirildi. Toplamda 23,5 kilogram esrar, eroin ve kokainin ele geçirildiği operasyonlarda ayrıca 140 bin TL uyuşturucu parası yakalandı.


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarının artarak devam ettiği, uyuşturucu maddelerin yakalanma riskine karşı küçük paketler halinde İstanbul’dan getirildiğinin tespit edildiği bildirildi.




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