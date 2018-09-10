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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobile yapılan operasyonda esrar maddesi yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobile yapılan operasyonda esrar maddesi yakalandı. Araçta bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 155' e gelen bir ihbar üzerine Malkara İlçe Emniyete bağlı karakol ve trafik ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ İl Emniyet Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, Çetin Başar Kışlası civarına hareket ederek, bir otomobilin önünü kesti. Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 kişiden birinin yakalaması olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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