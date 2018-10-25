Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen S.D. ve E.D. isimli şahısların İstanbul'a giderek Tekirdağ'a uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi polis ekiplerini harekete geçirdi. S.D. isimli şahsın kullanmış olduğu araç Tekirdağ'a girişi TOKİ Işıklı kavşağında durduruldu. Yapılan aramada daralı ağırlığı 37.5 gram metamfetamin, 3 fişek halinde daralı ağırlığı 6.5 gram metamfetamin uyuşturucu madde, fişekleme işleminde kullanılan bir miktar alüminyum folyo ele geçirildi. Şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.