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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri il genelinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen S.D. ve E.D. isimli şahısların İstanbul'a giderek Tekirdağ'a uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi polis ekiplerini harekete geçirdi. S.D. isimli şahsın kullanmış olduğu araç Tekirdağ'a girişi TOKİ Işıklı kavşağında durduruldu. Yapılan aramada daralı ağırlığı 37.5 gram metamfetamin, 3 fişek halinde daralı ağırlığı 6.5 gram metamfetamin uyuşturucu madde, fişekleme işleminde kullanılan bir miktar alüminyum folyo ele geçirildi. Şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

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