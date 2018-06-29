Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 19 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık titiz bir çalışma sonucu uyuşturucu satışı yapan şahısları gizli kameralarla görüntüledi. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin de desteği ile sabaha karşı geniş çaplı operasyon yapıldı. Operasyonda yüklü miktarda bonzai, esrar, uyuşturucu hap ve tüfek ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda aranan 21 kişiden 19’u gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye imha edilmek üzere el konuldu. Firari olan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.