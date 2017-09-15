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15 Eylül 2017 10:26

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti’ yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alınırken, 7’si tutuklandı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

15 Eylül 2017 10:26


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihinde ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti’ yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, Aydoğdu ve Zafer Mahallelerinde 8 ayrı adreste arama yapıldı. Aramada, 39 Fişek halinde Bonzai maddesi, 1 Fişek halinde Kokain maddesi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 28 adet fişek ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.


Operasyonda konu ile ilgili 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gözaltın alınan 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 7’si tutuklanıp cezaevine gönderildi.




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