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09 Temmuz 2018 19:16

Tekirdağ’da virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu.

Tekirdağ’da virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

09 Temmuz 2018 19:16

Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Saray ilçesi Kurtdere Mahallesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kurtedere Mahallesi’nden Saray istikametine seyreden Umut Topur (24) idaresindeki 34 BIR 195 plakalı otomobil, Gaz Beton tesisleri mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Kazada ters dönen araçta sıkışan sürücü Umut Topur ve yanındaki Hazar Can Yürüker (26), itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından yoldan geçen vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kaza yerinde tutanak tutmasının ardından hurdaya dönen otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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