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02 Eylül 2018 11:54

Tekirdağ’da Volkan Konak coşkusu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Marmaraereğlisi Balık Festivali etkinlikleri kapsamında Volkan Konak konseri düzenlendi.

Tekirdağ’da Volkan Konak coşkusu

02 Eylül 2018 11:54


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da yer aldığı konserde, Karadeniz Müziği’nin özgün sesi Volkan Konak yaklaşık 2 saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde keyifli bir akşam yaşandı.


Konser sonunda sanatçı Volkan Konak’a çiçek takdim eden Başkan Kadir Albayrak, Volkan Konak’ı Marmaraereğlisi’nde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek vatandaşların keyifli bir festival geçirmelerini diledi. Başkan Albayrak ayrıca av yasağının kalkması ile birlikte ağlarını deniz atan balıkçılara da bereketli bir yıl diledi. Sanatçı Volkan Konak da Marmaraereğlisi’nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti ve konserin gerçekleşmesinde emeği geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.




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