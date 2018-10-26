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Tekirdağ'da yangın, mahalleliyi sokağa döktü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı bir evde çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı bir evde çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü.


Olay, Gazibey Mahallesi Cemalettin Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K.'nin yaşadığı tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye çağırıldı. Yangını duyan yüzlerce mahalle sakini, sokağa döküldü. İtfaiyenin müdahalesi sırasında korku içinde yangını izleyen kalabalığı polis ekipleri sakinleştirdi.


Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

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