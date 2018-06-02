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02 Haziran 2018 13:13

Tekirdağ’da yelken yarışları başladı

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Tekirdağ’da yelken yarışları başladı

02 Haziran 2018 13:13

Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında yapılan yelken yarışları başladı.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamındaki spor etkinlikleri de yapılmaya başlandı. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nde başlayan yarışlar, yoğun esen poyraz rüzgarı eşliğinde gerçekleşti. Düzenlenen yelken yarışlarına optimist ve lazer grubunda yarışmak üzere 38 sporcu katıldı.


Yelken Kulübü Antrenörü Berk Uzel, yapılan yarışlar hakkında bilgi vererek, “Bugün Yelken Kulübü’nde 3 ayrı sınıfta yarışlarımız gerçekleşecek. Yine üç ayrı yarışımız var. Öncelikle burada bizim Tekirdağ Yelken il Temsilciliği faaliyet programında bulunan Tekirdağ Trofesi 3. Ayak Yarışları icra edilirken; üç ayaklı yarışmalarımızın birincisini şubat ayında, ikincisini mart ayında, sonuncusunu da bugün ve yarın Tekirdağ Yelken Kulübü’nde icra ediyoruz. Bu yarışmalarda optimist ve lazer sınıfında toplam 38 sporcu mücadele veriyor. Tekirdağ Kiraz Festivali’yle alakalı özel ödüllerimiz dağıtılacak, yarışların sonuçlarına bakılarak. Oyuncularımız bunun için de kupa mücadelesi veriyorlar. Pazar günü saat 17.00’de gerçekleşecek olan ödül töreninde başarılı olabilmek için 2 gün boyunca esecek olan poyraz rüzgarında sporcularımız olağanüstü mücadele verecekler” dedi.


İki gün boyunca devam edecek olan yelken yarışlarının sonunda başarılı olan sporcular ödüllendirilecek.




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