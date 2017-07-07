Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 16:47

Tekirdağ’da yelkencilik faaliyetleri konuşuldu

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü yöneticileri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile yapılacak olan faaliyetleri görüştüTekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Başkanı Eren Cicioğlu, Tekirdağ Yelken İl Temsilcisi Birol Uzel ve Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Karaevli, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı ziyaret ederek, yelken sporunun geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Tekirdağ’da yelkencilik faaliyetleri konuşuldu

07 Temmuz 2017 16:47

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü yöneticileri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile yapılacak olan faaliyetleri görüştü


Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Başkanı Eren Cicioğlu, Tekirdağ Yelken İl Temsilcisi Birol Uzel ve Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Karaevli, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı ziyaret ederek, yelken sporunun geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulundular. Kulüp çalışmaları konusunda heyet ile sohbet eden Başkan Kadir Albayrak, belediye çalışmaları ve projeleri konusunda ziyaretçilere bilgiler verdi. Tekirdağ’ın hem altyapı hem de üst yapıda büyük ilerleme kaydettiğini belirten heyet, Başkan Albayrak ve ekibini tebrik etti. Başkan Kadir Albayrak, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:26
  • Akşam :20:53
  • Yatsı :22:51
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!