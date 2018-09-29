Tekirdağ'da yeni emniyet binası 35 bin 849 metrekare kapalı alanda hizmet verecek

2017 yılı Temmuz ayında ilgili firmaya yer teslimi yapılarak yapımına başlanan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Yapımı tamamlandığında 35 bin 849 metrekare kapalı alana sahip olacak binanın yapım aşamasının yüzde otuzunun tamamlandığını söyleyen firma yetkilileri Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını biran önce bitirebilmek için tam kapasiteyle çalışmalarına devam ettiklerini belirttiler.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın firma yetkililerine ve çalışan personele teşekkür ederek şantiyeden ayrıldı.