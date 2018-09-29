İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da yeni emniyet binası 35 bin 849 metrekare kapalı alanda hizmet verecek

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatında incelemede bulunarak inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.


2017 yılı Temmuz ayında ilgili firmaya yer teslimi yapılarak yapımına başlanan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Yapımı tamamlandığında 35 bin 849 metrekare kapalı alana sahip olacak binanın yapım aşamasının yüzde otuzunun tamamlandığını söyleyen firma yetkilileri Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını biran önce bitirebilmek için tam kapasiteyle çalışmalarına devam ettiklerini belirttiler.


Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın firma yetkililerine ve çalışan personele teşekkür ederek şantiyeden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.