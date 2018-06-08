Tekirdağ’da yeni sağlık hizmet binası faaliyete geçiyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde 10 Nisan 2017 yılında inşaatına başlanılan Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binasının açılışı yapıldı.

"Gerçekten güzel bir hizmet olacak"

Sunuculuğunu İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı’nın yaptığı açılışta konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, hizmetin çok faydalı olacağını belirterek "Bu güzel hizmet gerçekten büyük bir özveriyle gerçekleştirildi. Hızlı bir şekilde başladık ve bitirdik. Ayrıca burada üniversitemizin de bizlerle birlikte protokol çerçevesinde aile hekimlerinin eğitimlerinin burada yapılacak olması mahallemiz açısından ayrı bir önem arz ediyor. Gerçekten güzel bir hizmet olacak" dedi.

"2002 yılı Türkiye’si öncesinde milletimizin en çok şikayetçi olduğu alan sağlık hizmetleri alanıydı"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili adayı Mustafa Şentop, AK Parti iktidarlığında sağlığın geliştiğini vurgulayarak, "Sağlık hizmetleri bizim iktidarda iftihar ettiği hizmetler içerisinde birinci sırada yer alıyor. 2002 yılı Türkiye’si öncesinde milletimizin en çok şikayetçi olduğu alan sağlık hizmetleri alanıydı. 2002 sonrası ise memnun olan bir alan haline geldi. Dünyayla mukayese edildiği zaman ise Türkiye’de sağlık hizmetleri hem daha kolay ulaşılır hem de daha ucuz ulaşılır bir şekilde Türkiye’de sürdürülmektedir. Tekirdağ’ımızda da birçok hastane var. 2002 öncesiyle mukayese ettiğimizde iki kattan fazla yatak sayımızı artırmışız. Hekim sayımız da 2002 öncesiyle karşılaştırdığımızda yüzde 70’den fazla artırmışız" açıklamasını yaptı.

İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ise yapılan hizmeti tanıtarak "Burada bir aile sağlığı hizmeti açma ihtiyacı duyulduğundan beri hızlı bir şekilde Başkanımızın da katkılarıyla mahalle muhtarımızın da katkılarıyla hızlı bir inşaat organizasyonu yapıldı. 759 bin TL bedelli 10 Nisan 2017 inşaat başlamış ve hızlı bir şekilde bitirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, açılış kurdelesi kesilerek yeni binanın açılışı yapıldı. Daha sonra protokol üyeleri sağlık çalışanlarıyla birlikte binayı gezdi.

Açılış törenine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, ilde görev yapan çok sayıda sağlık personeli ve mahalle sakinleri katıldı.