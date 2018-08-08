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08 Ağustos 2018 14:10

Tekirdağ’da yılın ilk ayçiçeği satışı yapıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği, 2 lira 35 kuruştan alıcı buldu.

Tekirdağ’da yılın ilk ayçiçeği satışı yapıldı

08 Ağustos 2018 14:10


İlk ürün satışı, açık arttırma usulü ile Malkara Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Malkara ilçe merkezinde çiftçilikle uğraşan Sefer Yolcu’nun getirdiği yaklaşık 12 ton civarındaki ürün, Yıldırım Nakliyat Ltd. Şti. adına şirket sahibi Sahir Yıldırım tarafından kilosu 2 lira 35 kuruştan satın alındı. İlk ürünü getirmesi dolayısıyla Sefer Yolcu’ya Malkara Ticaret Borsası tarafından 50 litre akaryakıt hediye edildi.


Satış sunumunu gerçekleştiren Borsa Genel Sekreteri Fatih Yılmaz, "Tüm üretici ve tüccarlarımızın bereketli ve bol kazançlı bir ayçiçeği hasadı geçirmelerini temenni ederiz" dedi.




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