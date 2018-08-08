Tekirdağ’da yılın ilk ayçiçeği satışı yapıldı

İlk ürün satışı, açık arttırma usulü ile Malkara Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Malkara ilçe merkezinde çiftçilikle uğraşan Sefer Yolcu’nun getirdiği yaklaşık 12 ton civarındaki ürün, Yıldırım Nakliyat Ltd. Şti. adına şirket sahibi Sahir Yıldırım tarafından kilosu 2 lira 35 kuruştan satın alındı. İlk ürünü getirmesi dolayısıyla Sefer Yolcu’ya Malkara Ticaret Borsası tarafından 50 litre akaryakıt hediye edildi.

Satış sunumunu gerçekleştiren Borsa Genel Sekreteri Fatih Yılmaz, "Tüm üretici ve tüccarlarımızın bereketli ve bol kazançlı bir ayçiçeği hasadı geçirmelerini temenni ederiz" dedi.