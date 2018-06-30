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30 Haziran 2018 11:17

Tekirdağ’da YKS heyecanı

Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi olan YKS’nin ilk oturumu başladı.

Tekirdağ’da YKS heyecanı

30 Haziran 2018 11:17

Çocuğunu sınava getiren öğrenci Velisi Ahmet Gökkurt, "Çalışan kazansın. Şans diye bir şey yok" dedi.


Yüz binlerce öğrencinin gireceği birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) olan YKS sınavı sabah saat 10:00’da başladı. Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava giren öğrenciler üst aramalarından sonra sınav salonlarına alındı.


Öğrenciler sınav salonlarında istedikleri bölümleri kazanmak için ter dökerken aileler de okul bahçelerinde bekliyor. Okul bahçesinde bekleyenlerden Eyüp Kılıç sınava kardeşinin girdiğini belirterek,


“Heyecanla bekliyoruz neticesini. Kardeşim çok çalıştı, yıl boyunca çalıştı. Konu tekrarları yapıyordu, test çözüyordu sürekli” diye konuştu.


“Hiç heyecanlı değilim”


Sınava oğlu giren Ahmet Gökkurt ise heyecanlı olmadığını ifade ederek, “Hiç heyecanlı değilim, çalışan kazansın. Şans diye bir şey yok. Emeksiz hiçbir şey olmaz, emek verirsen olur. Bizim çocuk puan gerektirmeyen spor bölümü gibi şeyler istiyor” diye konuştu.


“İkici oturum 1 Temmuz’da”


YKS sınavının ilk oturumunun ardından 1 Temmuz Pazar günü; ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları yapılacak.




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