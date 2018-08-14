Tekirdağ’da yol çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesinin 2018 yılı programı doğrultusunda gerek ilçe merkezlerinde gerekse kırsal mahallerde ayrı ekipler tarafından çok sayıda iş makinesi ile eş zamanlı olarak sıcak asfalt, beton yol ve sathi kaplama çalışmaları yapılıyor.

Beton yol çalışmaları

Yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklılığı ile bilinen ve Tekirdağ’da ilk kez Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya geçirilen silindir ile sıkıştırılmış beton (SSB) uygulaması il genelinde çeşitli mahallelerde devam ediyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa ilçesi Hacıköy Şantiye yolu, Hacıköy-Seymenli yol ayrımı, Seymenli - Malkara yolu, Barbaros Mahallesi iç yolu, Ferhadanlı - Hacıköy yolu, Beşiktepe-Ferhadanlı yolu, Kumbağ şehir içi yolu, Ahmedikli - Beşiktepe arası, Kumbağ Mahallesi jandarma civarı, Gazioğlu - D100 arası, Hüsünlü - Gazioğlu arası, Çorlu ilçesi Çeşmeli-Türkgücü bağlantı yolu, Çorlu-Sarılar yolu, Kapaklı ilçesinde Karaağaç-Dörtyol mahalleleri bağlantı yolu, Çerkezköy ilçesi Terzi, Eren, Mimar Sinan, Vatan Caddeleri, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik-Çeşmeli mahalleleri bağlantı yolu yapıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Gazioğlu - Husunlu mahalleleri arası, Türkgücü - Çeşmeli mahalleleri arası ve Kumbağ Mahallesi’nde beton yol çalışmaları devam ediyor.

Sıcak asfalt çalışmaları

Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yasevi Caddesi ve Edirne Caddesi, Süleymanpaşa Kumbağ Köprüsü ile Naip Mahallesi yol ayrımı arası, Altınova ve Barbaros mahalleleri arası, Şarköy ilçesi Arif Hikmet ve Nuran Güner caddeleri, Meselle ve Manolya sokakları ile 301. Sokak’ta sıcak asfalt serimi yapıldı.

Sathi kaplama çalışmaları

Muratlı ilçesi Kırkkepenekli yatır yolu, Ballıhoca Mahallesi, Karacakılavuz - Aydınköy, Süleymanpaşa ilçesi Çanakçı - Avşar yolu, Malkara yol ayrımı - Nusratfakı yolu, Ferhadanlı Mahallesi, Seymenli Mahallesi, Şarköy ilçesi Gelibolu Caddesi, Saray ilçesi Pınarca Mahallesi, Küçükyoncalı - Safaalan Yol ayrımı, Hayrabolu ilçesi Avluobası - Büyükkarakarlı, Büyükkarakarlı - Dambaslar, Lahana - Doğcalı, Soylu - Kurtdere, Kurtdere - Hacılı, Hacılı - Delibedir, Delibedir - Canhıdır, Malkara ilçesi Balabancık - Çimendere, Çimendere - Çokal sınırı, Yörük ayrımı - Karamurat, Malkara yolu - Hereke, Kermeyan - Yörük Kalaycı - Sağlamtaş, Balabancık - Elmalı, Müstecep - Kalaycı, Kavakçeşme - Balabancık yolu, Şarköy ilçesi Çınarlı - Mürefte arası, Süleymanpaşa ilçesi Yayabaşı yolu, Mermer - Işıklar ayrımı, Küçükyoncalı - Safaalan yol ayrımı, Işıklar - Oruçbeyli, Malkara yolu ayrımı - Yukarı Kılıçlı, Yukarı Kılıçlı - Nusratfakı Yolu, Nusratfakı - D110 Karayolu ayrımı, Kapaklı ilçesi Kurtdere - Karlı yolunda sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.

Hayrabolu ilçesi Subaşı - Cambazdere, Subaşı - Umurca, Malkara ilçesi Kozyörük - Güneşli yolu, Süleymanpaşa ilçesi Taşumurca - Generli, Kayı - 57. Alay Caddesi ayrımı, Selçuk - Taşumurca, Kaşıkçı - Doğruk Karacamurat, Karaevli - Gazioğlu, Karahalil - Karabezirgan yolu, Muratlı ilçesi Muratlı yolu - Gündüzlü, Gündüzlü - Küçük Kepenekli, Küçük Kepenekli - Müsellim, Ergene ilçesi Misinli - Ahimehmet, Ahimehmet - İğneler yolu, Saray ilçesi Edir - Saray yolunda sathi kaplama hizmeti devam ediyor.

"Yol çalışmalarımız devam ediyor"

Yol yapım çalışmalarını düzenli olarak yerinde inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "İl genelinde yol yapım çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Göreve gelir gelmez yetersiz durumda olan araç parkurumuzu yeni iş makineleri satın alarak büyüttük. Ayrıca asfalt ihtiyacımızı karşılamak ihtiyacıyla tam otomasyonlu Hacıköy Asfalt Plentimizin kurulumunu gerçekleştirerek hizmete sunduk. Sıcak asfalt, beton yol ve sathi kaplama olmak üzere yol yapım çalışmalarımızı kırsal mahallelerimiz dahil 11 ilçemizde devam ediyor. Çalışmalar esnasında gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı halkımıza teşekkür ederim” dedi.